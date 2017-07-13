Бывший сотрудник свердловского ГУФСИН пойман на взятке в размере более 3,2 млн рублей
13 июля 2017, 10:40Экономика
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Экс-сотрудник ГУФСИН Свердловской области предстанет перед судом за коррупционное преступление.
Сюжеты: Екатеринбург
Генпрокуратура направила в суд материалы дела, изобличающие преступление бывшего начальника отдела тылового обеспечения ГУФСИН.
Установлено, что подполковник получил взятку за содействие в заключении госконтракта с ульяновским сельхозпредприятием на поставку продуктов для тюрем и колоний. Обвиняемый получил лично и через посредника в общей сумме 3 млн 231 тысяча рублей.
Уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере направлено для рассмотрения в суд. Экс-сотрудник находится под домашним арестом, сообщает «Уралинформбюро». Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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