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Бывший сотрудник свердловского ГУФСИН пойман на взятке в размере более 3,2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший сотрудник свердловского ГУФСИН пойман на взятке в размере более 3,2 млн рублей

13 июля 2017, 10:40Экономика
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