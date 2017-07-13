Прокуратура Нижнего Тагила ищет не получивших зарплату сотрудников НТЗТИ

Напомним, рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали получать выплаты по задолженности зарплаты только после обращения к Президенту во время «Прямой линии».

С весны 2016 года сотрудники НТЗТИ не получает зарплату. Сам НТЗТИ сейчас проходит процедуру банкротства.

Общий долг составлял 13 млн рублей: в общей сложности руководство завода задолжало зарплату195 рабочим.

12 июля, к вечеру, была погашена большая часть имевшейся у НТЗТИ задолженность по зарплате. 122 работникам НТЗТИ на выдачу заработной платы по задолженности было выделено более 9 млн рублей.

Сотрудники прокуратуры продолжают обзванивать тех, кто еще не пришел за выплатами, сообщает интернет-газета ZNAK.