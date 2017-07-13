Прокуратура Нижнего Тагила ищет не получивших зарплату сотрудников НТЗТИ
13 июля 2017, 12:40Экономика
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Администрация нижнетагильского предприятия выделила деньги на выплату задолженности по зарплате. Тем не менее, не все работники НТЗТИ пришли ее получить.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали получать выплаты по задолженности зарплаты только после обращения к Президенту во время «Прямой линии».
С весны 2016 года сотрудники НТЗТИ не получает зарплату. Сам НТЗТИ сейчас проходит процедуру банкротства.
Общий долг составлял 13 млн рублей: в общей сложности руководство завода задолжало зарплату195 рабочим.
12 июля, к вечеру, была погашена большая часть имевшейся у НТЗТИ задолженность по зарплате. 122 работникам НТЗТИ на выдачу заработной платы по задолженности было выделено более 9 млн рублей.
Сотрудники прокуратуры продолжают обзванивать тех, кто еще не пришел за выплатами, сообщает интернет-газета ZNAK.
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