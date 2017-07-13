Тарифы на воду в России в 2018 году снизятся на 5%

В сфере водоснабжения и водоотведения пересмотрели систему формирования тарифов. Максимальный размер прибыли, которую будут получать российские водоканалы, составит 5%: такое предложение выдвинула ФАС. Таким образом, ГУПы и МУПы лишатся возможности сами устанавливать получаемую прибыль от пользования гражданами коммунальными услугами.

Как считают специалисты, так удастся ускорить передачу водоканалов в концессии - договоры о передаче прав на оказание госуслуг между частными инвесторами и государством, заключаемые на взаимовыгодных условиях.

Глава Минстроя Михаил Мень о нововведении:

Как показывает практика, перевод предприятий в концессии и привлечение частного инвестора позволяют существенно снизить аварийность и сократить потери на сетях, в разы повысить качество предоставляемых услуг.

Почему нововведения применяются только к сфере водоснабжения, но не распространяются на предоставление других коммунальных услуг, в ФАС пока не комментируют, сообщает газета «Известия».