Тарифы на воду в России в 2018 году снизятся на 5%
ФАС лишит возможности государственные и муниципальные водоканалы России закладывать в тарифы прибыль, тем самым ограничив их предпринимательскую деятельность.
В сфере водоснабжения и водоотведения пересмотрели систему формирования тарифов. Максимальный размер прибыли, которую будут получать российские водоканалы, составит 5%: такое предложение выдвинула ФАС. Таким образом, ГУПы и МУПы лишатся возможности сами устанавливать получаемую прибыль от пользования гражданами коммунальными услугами.
Как считают специалисты, так удастся ускорить передачу водоканалов в концессии - договоры о передаче прав на оказание госуслуг между частными инвесторами и государством, заключаемые на взаимовыгодных условиях.
Глава Минстроя Михаил Мень о нововведении:
Как показывает практика, перевод предприятий в концессии и привлечение частного инвестора позволяют существенно снизить аварийность и сократить потери на сетях, в разы повысить качество предоставляемых услуг.
Почему нововведения применяются только к сфере водоснабжения, но не распространяются на предоставление других коммунальных услуг, в ФАС пока не комментируют, сообщает газета «Известия».
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