Предприниматель из Кушвы наказан за продажу одежды с чужим товарным знаком

Нарушение было выявлено в результате прокурорской проверки при участии сотрудников полиции и отдела экономической безопасности.

Как оказалось, местный индивидуальный предприниматель продавал в одном из магазинов одежды футболки с логотипом известного бренда. Товарный знак был нанесён незаконно, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Продукция была изъята, а в дальнейшем направлена на экспертизу в Москву. Там располагается представительство фирмы, являющейся правообладателем товарного знака. В результате был зафиксирован ущерб от реализации контрафактных футболок.