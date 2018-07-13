Предприниматель из Кушвы наказан за продажу одежды с чужим товарным знаком

В Кушве пресекли незаконное распространение контрафактной одежды, на которую был нанесён товарный знак известной спортивной фирмы.
Нарушение было выявлено в результате прокурорской проверки при участии сотрудников полиции и отдела экономической безопасности.
Как оказалось, местный индивидуальный предприниматель продавал в одном из магазинов одежды футболки с логотипом известного бренда. Товарный знак был нанесён незаконно, отметили в пресс-службе прокуратуры.
Продукция была изъята, а в дальнейшем направлена на экспертизу в Москву. Там располагается представительство фирмы, являющейся правообладателем товарного знака. В результате был зафиксирован ущерб от реализации контрафактных футболок.
По итогам разбирательства предприниматель из Кушвы был привлечён по статье за реализацию товара с незаконным воспроизведением чужого товарного знака. Арбитражный суд области призвал ИП к административной ответственности с конфискацией незаконной продукции.