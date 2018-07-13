Стоматология «ВиТаВлаДент» в Каменске-Уральском оштрафована на 1 млн рублей

То, что клиника работает без предусмотренной законом лицензии, выяснили сотрудники полиции в ходе «проверочной закупки».

Выездная проверка показала, что хирургическая стоматологическая помощь в учреждении оказывается без лицензии, а это влечёт административное наказание.

Директор стоматологической клиники ООО «СК «ВиТаВлаДент», чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако полицейский сообщил о незаконных действиях в органы прокуратуры.