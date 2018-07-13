Стоматология «ВиТаВлаДент» в Каменске-Уральском оштрафована на 1 млн рублей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Каменске-Уральском стоматологическая клиника ООО «СК «ВиТаВлаДент», работавшая без лицензии, была оштрафована на 1 миллион рублей за дачу взятки.
То, что клиника работает без предусмотренной законом лицензии, выяснили сотрудники полиции в ходе «проверочной закупки».
Выездная проверка показала, что хирургическая стоматологическая помощь в учреждении оказывается без лицензии, а это влечёт административное наказание.
Директор стоматологической клиники ООО «СК «ВиТаВлаДент», чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако полицейский сообщил о незаконных действиях в органы прокуратуры.
В результате разбирательства клиника была оштрафована на один миллион рублей за незаконную передачу денег с целью получения бездействия в отношении нарушителя, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей