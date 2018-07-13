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Стоматология «ВиТаВлаДент» в Каменске-Уральском оштрафована на 1 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоматология «ВиТаВлаДент» в Каменске-Уральском оштрафована на 1 млн рублей

Вчера, 09:30Экономика
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