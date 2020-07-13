Бил ногами: на Урале мужчину избили из-за переодевания плавок на глазах у детей

Сообщается, что 8 июля 2020 года группа молодых людей отдыхала на берегу реки, а после купания один из них спрятался за автомобилем и начал переодевать нижнее белье.

В это время недалеко от места остановился проезжавший мимо автомобиль «Нива», откуда вышел мужчина и пошел к переодевавшемуся Сергею. Когда он приблизился, то нанес несколько ударов ногой. Сначала нападавший ударил в спину, а затем нанес мощный удар ногой в лицо.

В тот же день пострадавший был госпитализирован. У него диагностирован перелом челюсти, под вопросом сотрясение головного мозга, а также кратковременная потеря памяти.

Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Как рассказал Ура.ру начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции будет проведена проверка, а после получения медицинского заключения о тяжести травм полученных пострадавшим, будет принято процессуальное решение.