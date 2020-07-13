Бил ногами: на Урале мужчину избили из-за переодевания плавок на глазах у детей
На реке Нейва под Алапаевском был избит местный житель за то, что он переодевал на пляже мокрые плавки, а в этот момент мимо проезжал мужчина с двумя детьми. Об этом рассказывается в группе во «ВКонтакте» «Алапаевск | Новости».
Сообщается, что 8 июля 2020 года группа молодых людей отдыхала на берегу реки, а после купания один из них спрятался за автомобилем и начал переодевать нижнее белье.
В это время недалеко от места остановился проезжавший мимо автомобиль «Нива», откуда вышел мужчина и пошел к переодевавшемуся Сергею. Когда он приблизился, то нанес несколько ударов ногой. Сначала нападавший ударил в спину, а затем нанес мощный удар ногой в лицо.
В тот же день пострадавший был госпитализирован. У него диагностирован перелом челюсти, под вопросом сотрясение головного мозга, а также кратковременная потеря памяти.
Мужчина обратился с заявлением в полицию.
Как рассказал Ура.ру начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции будет проведена проверка, а после получения медицинского заключения о тяжести травм полученных пострадавшим, будет принято процессуальное решение.
Ранее в Екатеринбурге женщина обвинила в нападении мужчину. По ее словам, он называл ее жирухой и покусал.