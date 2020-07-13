Нижний Тагил вошел в топ городов России с самым низким риском потери работы

По данным исследования, риск увольнений, по сравнению с апрелем этого года, вырос на 37%. При этом, большая часть тех, кому известно об увольнениях знакомых, либо боится, что его уволят, является жителями Костромы, Орла, Иваново, Мурманска и Твери.

На начало апреля 2020 года число тех, кому было известно о грядущем увольнении, составила 14% опрошенных.

Больше всего о высоком уровне безработицы переживают в Костроме, Орле, Иваново, Мурманске и Твери.

А вот среди городов с самым низким риском потери работы оказался Нижний Тагил. Кроме того, в этот список вошли Махачкала, Грозный, Сургут и Магнитогорск.