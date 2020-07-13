Нижний Тагил вошел в топ городов России с самым низким риском потери работы
Нижний Тагил вошел в число городов-лидеров России, где имеется самый низкий риск потери работы. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ.
По данным исследования, риск увольнений, по сравнению с апрелем этого года, вырос на 37%. При этом, большая часть тех, кому известно об увольнениях знакомых, либо боится, что его уволят, является жителями Костромы, Орла, Иваново, Мурманска и Твери.
На начало апреля 2020 года число тех, кому было известно о грядущем увольнении, составила 14% опрошенных.
Больше всего о высоком уровне безработицы переживают в Костроме, Орле, Иваново, Мурманске и Твери.
А вот среди городов с самым низким риском потери работы оказался Нижний Тагил. Кроме того, в этот список вошли Махачкала, Грозный, Сургут и Магнитогорск.
Наибольший рост числа тех, кому стало известно об увольнениях или они боятся потерять работу, по сравнению с апрелем, отмечается в Мурманске, Иваново, Костроме и Владимире.