НТТС оштрафовали на 23 000 рублей за плохое качество воды

Согласно материалам дела, горячая вода в точке отбора на границе балансовой принадлежности не соответствует гигиеническим требованиям по органолептическим (мутность и цветность) и неорганическим показателям (марганец). По решению суда, МУП «НТТС» назначен административный штраф в размере 23 000 рублей.

Ранее стало известно, что НТТС и Водоканал привлекут к ответственности за ненадлежащее качество воды в Нижнем Тагиле. Управление Роспотребнадзора составило протоколы в отношении МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ» из-за превышения марганца в холодной и горячей воде, а также несоответствия ее по цветности и температуре. По оценкам экспертов, около 80% воды не соответствует качеству.