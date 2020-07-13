НТТС оштрафовали на 23 000 рублей за плохое качество воды

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила постановил привлечь к административной ответственности МУП «НТТС» за плохое качество воды. Суд установил, что предприятие не соблюдало санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому хозяйственно-бытовому водоснабжению.
Согласно материалам дела, горячая вода в точке отбора на границе балансовой принадлежности не соответствует гигиеническим требованиям по органолептическим (мутность и цветность) и неорганическим показателям (марганец). По решению суда, МУП «НТТС» назначен административный штраф в размере 23 000 рублей.
26 июня 2020 года НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщили Tagilcity.ru в суде.
Ранее стало известно, что НТТС и Водоканал привлекут к ответственности за ненадлежащее качество воды в Нижнем Тагиле. Управление Роспотребнадзора составило протоколы в отношении МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ» из-за превышения марганца в холодной и горячей воде, а также несоответствия ее по цветности и температуре. По оценкам экспертов, около 80% воды не соответствует качеству.