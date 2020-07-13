«Плавим цены как металл»: всю неделю в гипермаркетах «Лента» - горячие скидки на всё

Каждый заводчанин, который имеет отношение к металлургии, получит в магазинах сети персональную скидку в размере 10% на все товары*. Для этого достаточно на кассе предъявить пропуск на завод.

Предприятия участвующие в акции:

ЕВРАЗ-НТМК (Нижнетагильский металлургический комбинат)

УВЗ (Уральский вагоностроительный завод)

Период проведения акции — с 13 по 19 июля. Экономить на своих покупках можно каждый день!

Остальные тагильчане не останутся без приятных сюрпризов. В течение недели они смогут приобрести товары для пикника со скидкой до 36% при наличии карты постоянного покупателя. В акции участвуют не только решётки, мангалы, шампура и аксессуары, но и купаты, окрошка и маринованное мясо для барбекю.