«Плавим цены как металл»: всю неделю в гипермаркетах «Лента» - горячие скидки на всё
19 июля в Нижнем Тагиле состоится День металлурга - 2020. Отмечают праздник с размахом не хуже, чем Новый год, потому и готовиться к нему нужно заранее, как минимум, за неделю. Сеть гипермаркетов «Лента» позаботилась, чтобы тагильчане встретили праздник вкусно, вне зависимости от того, проведут его дома или на природе.
Каждый заводчанин, который имеет отношение к металлургии, получит в магазинах сети персональную скидку в размере 10% на все товары*. Для этого достаточно на кассе предъявить пропуск на завод.
Предприятия участвующие в акции:
- ЕВРАЗ-НТМК (Нижнетагильский металлургический комбинат)
- УВЗ (Уральский вагоностроительный завод)
Период проведения акции — с 13 по 19 июля. Экономить на своих покупках можно каждый день!
Остальные тагильчане не останутся без приятных сюрпризов. В течение недели они смогут приобрести товары для пикника со скидкой до 36% при наличии карты постоянного покупателя. В акции участвуют не только решётки, мангалы, шампура и аксессуары, но и купаты, окрошка и маринованное мясо для барбекю.
*Скидка производится от цены, которая установлена без карты «Лента». Скидка не суммируется с другими акциями магазина. Кроме того, в ней не участвует табачная продукция. Список заводов, которые принимают участие в акции, а также полные правила проведения можно уточнить на информационной стойки в гипермаркете или по телефону 8-800-700-41-11.