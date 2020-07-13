В Нижнем Тагиле восемь домов исключили из фонда капремонта по инициативе жильцов
Сегодня, 12:24ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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Восемь домов в Нижнем Тагиле были исключены из фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и на специальном счете. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно ему, в связи с тем, что в силу вступило решение общего собрания собственников помещений о прекращении формирования фонда капремонта, было решено исключить из списка, утвержденного постановлением администрации города Нижний Тагил от 12 ноября 2014 года, следующие дома, находящиеся по адресам:
- улица Энтузиастов, 26;
- улица Газетная, 91;
- улица Окунева, 34;
- Черноисточинское шоссе, 35;
- улица Дружинина, 35;
- улица Дружинина, 39;
- Уральский проспект, 60;
- улица Алтайская, 23.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будут снесены еще три аварийных дома. Согласно постановлению, в планах снести 19-й дом на улице Кузнецкого, 69-й дом на улице Фрунзе и 33-й дом на улице Горняка.
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