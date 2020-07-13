В Нижнем Тагиле восемь домов исключили из фонда капремонта по инициативе жильцов

Согласно ему, в связи с тем, что в силу вступило решение общего собрания собственников помещений о прекращении формирования фонда капремонта, было решено исключить из списка, утвержденного постановлением администрации города Нижний Тагил от 12 ноября 2014 года, следующие дома, находящиеся по адресам: