Только пять тагильский ломбардов смогли подтвердить свой статус

Только пять тагильский ломбардов смогли подтвердить свой статус
Только пять тагильский ломбардов смогли подтвердить свой статус
Сегодня, 13:10ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
10 июля закончился срок, когда ломбарды могли войти в общероссийский реестр. Те, кто не успел оформить документы, теперь не могут предлагать свои услуги. В Нижнем Тагиле свой статус подтвердили только 5 ломбардов.

Всего в Свердловской области насчитывается лишь 66 ломбардов допущенных на рынок. 27 организаций исключены из реестра Банка России и им запрещено заниматься ломбардной деятельностью.

После введения новых правил рынок ломбардов Среднего Урала покинуло более трети игроков.Новый порядок формирования реестра повысил прозрачность микрофинансовой отрасли и снизил риск недобросовестной деятельности на рынке потребительского кредитования. Теперь гражданам будет легче отличить финансовую организацию от мошенников, отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй

Таким образом, в Нижнем Тагиле свой статус и право предоставлять услуги без ограничений подтвердили 5 ломбардов – это «Самоцвет», «Самоцвет плюс», «Рантье», «Голд 999» и «Алмаз».

Из реестра исключили ломбард «Линда», который работал с 2008 года и ломбард «Яхонт плюс», работающий с 2013 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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