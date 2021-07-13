Только пять тагильский ломбардов смогли подтвердить свой статус

10 июля закончился срок, когда ломбарды могли войти в общероссийский реестр. Те, кто не успел оформить документы, теперь не могут предлагать свои услуги. В Нижнем Тагиле свой статус подтвердили только 5 ломбардов.

Всего в Свердловской области насчитывается лишь 66 ломбардов допущенных на рынок. 27 организаций исключены из реестра Банка России и им запрещено заниматься ломбардной деятельностью. После введения новых правил рынок ломбардов Среднего Урала покинуло более трети игроков.Новый порядок формирования реестра повысил прозрачность микрофинансовой отрасли и снизил риск недобросовестной деятельности на рынке потребительского кредитования. Теперь гражданам будет легче отличить финансовую организацию от мошенников, отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй Таким образом, в Нижнем Тагиле свой статус и право предоставлять услуги без ограничений подтвердили 5 ломбардов – это «Самоцвет», «Самоцвет плюс», «Рантье», «Голд 999» и «Алмаз». Из реестра исключили ломбард «Линда», который работал с 2008 года и ломбард «Яхонт плюс», работающий с 2013 года.

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