Госзакупки в Свердловской области: полевая кухня, дрова и сточные воды

Миллионы на полевую кухню, транспортные услуги за 1 рубль, покупка траурных венков и сотни тысяч на оргтехнику: на что тратили бюджетные средства администрации некоторых городов в Свердловской области? Редакция TagilCity.ru разбиралась, на что шли бюджетные средства.
Для изучения мы взяли период с начала 2018 года и проанализировали цели закупок и стоимость приобретений, а также сравнили, в каких городах чиновники тратят больше не только на нужды администрации, но и «на себя любимых». В поле зрения попали областные города Асбест, Алапаевск, Красноуральск, Первоуральск и Невьянск.
5 023 000 рублей - такая сумма была потрачена администрацией города Асбест на годовое размещение программного обеспечения и сопровождение базы данных на внешнем серверном оборудовании. Администрация муниципального образования Алапаевское приобрела на 2 040 000 рублей оборудование специального назначения – 2 единицы полевых кухонь. А на общую сумму 2 642 269 рублей были проведены работы по ремонту здания администрации и благоустройству прилегающей территории. Более 1,5 миллионов из этих средств было потрачено на выполнение работ по ремонту помещений кабинетов в здании Администрации МО город Алапаевск.
Из бюджета Невьянского городского округа были выделены средства на приобретение автомобиля стоимостью 1 501 000 рублей. При этом, на прием сточных вод и загрязняющих веществ в администрации Невьянского ГО было потрачено 88,83 рублей.
В Первоуральске больше, чем в других исследуемых нами городах, тратили на канцелярские товары, оргтехнику, и ее обслуживание. С начала года на эти нужды было потрачено порядка 811 000 рублей. Из них поставка лазерного принтера обошлась в 164 919,66 рублей, поставка компьютерной техники, офисного оборудования и комплектующих – 534 787,45 рублей, канцелярских товаров в администрации закупили на 112 110 рублей. Помимо этого первоуральские чиновники приобрели светодиодные светильники на сумму 134 979,40 рублей.
В Администрации городского округа Асбест закупка на приобретение канцелярских товаров обошлась в 246 705,70 рублей, помимо этого на 212 702,50 было приобретено бумаги для оргтехники.
Невьянские чиновники также тратились на офисную бумагу и обслуживание оргтехники, без этого в работе не обойтись. Траты на канцелярские и сопутствующие товары составили порядка 728 000 рублей.
При исследовании закупок редакция отметила, что служащих администрации в Невьянске с начала года бросало то в жар, то в холод. Администрация приобретала дрова на 459 900 рублей и кондиционеры на 245 000 рублей.
На закупку с целевым назначением «выполнение работ по ремонту туалета» ушло 166 112 рублей без описания конкретных работ, а на «оказание услуг по поставке активного радиооборудования» – 84 000 рублей. Приобретение офисной мебели на 10 000 рублей и электротоваров на 7 400 рублей в администрации Невьянского ГО прошло также за счет бюджетных средств.
В Красноуральске ограничились тратами из бюджета на закупку электрических товаров на 5 750,46 рублей и сетевых фильтров за 8 220 рублей. А на приобретение запчастей к компьютерной технике и офисной бумаги были проведены закупки на общую сумму 390 585 рублей.
«Оказание услуг по изготовлению и размещению в телеэфире информации о деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа» – на пиар из бюджета было потрачено 148 800 рублей. Подписка и доставка в мэрию периодики стоила 45 830,54 рубля. Также чиновники приобретали фирменные бланки для администрации – 29 980 руб., типографские услуги по переплету – 26 666,40 руб., информационные таблички – 17 432 руб., флаг города – 6 573 руб., ленты «почетный гражданин» - 3 727 руб.
На нужды города из бюджета Первоуральска были выделены средства на поставку 3 000 шаров на сумму 22 500 рублей, 24 траурных венков на 60 250 рублей, а также на 6 500 штук георгиевских лент – 65 250 рублей.
Путешествуя по сайту госзакупок, редакция TagilCity.ru не увидела покупок предметов роскоши или чего-либо связанного с ними. Однако некоторые позиции, на которые тратят бюджетные деньги слуги народа, озадачили. Например, вышеупомянутая покупка администрацией Алапаевска полевой кухни за более, чем 2 млн рублей. В местных пабликах алапаевцы, не успевшие отойти после подготовки к приезду патриарха, активно обсуждали назначение и дальнейшее использование этого странного приобретения.
На сайте государственных закупок появилось объявление о закупке администрацией г. Алапаевска полевой кухни за два миллиона рублей. Ну так правильно, в городе все «отлично» - патриарха на «голубом» вертолете встретили и проводили, дороги частично закатали, людей из ветхого жилья с «помощью пожара» начали переселять, как и обещали территория опережающего развития (ТОР) будет рядом с городом в виде полигона твердо-бытовых отходов. Теперь осталось, только полевую кухню за два ляма купить, поставить «на фонтане» и кормить всех желающих перловой кашей. Вот только непонятно, сколько дней в году будут кормить жителей дотационного нищего города бесплатной кашей, только 9 мая или круглый год? Если только 9 мая покормят горожан кашей, то в другие дни года полевую кухню, приобретенную за такие большие деньги, как намерена использовать администрация, сообщает Alapaevsk.news.
Не менее странная закупка была размещена администрацией г. Асбеста 31 марта. Стоимость осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифами на территории Асбестовского городского округа составила всего 1 рубль.