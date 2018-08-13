Госзакупки в Свердловской области: полевая кухня, дрова и сточные воды

Для изучения мы взяли период с начала 2018 года и проанализировали цели закупок и стоимость приобретений, а также сравнили, в каких городах чиновники тратят больше не только на нужды администрации, но и «на себя любимых». В поле зрения попали областные города Асбест, Алапаевск, Красноуральск, Первоуральск и Невьянск.

5 023 000 рублей - такая сумма была потрачена администрацией города Асбест на годовое размещение программного обеспечения и сопровождение базы данных на внешнем серверном оборудовании. Администрация муниципального образования Алапаевское приобрела на 2 040 000 рублей оборудование специального назначения – 2 единицы полевых кухонь. А на общую сумму 2 642 269 рублей были проведены работы по ремонту здания администрации и благоустройству прилегающей территории. Более 1,5 миллионов из этих средств было потрачено на выполнение работ по ремонту помещений кабинетов в здании Администрации МО город Алапаевск.

Сергей Беспалов, Глава МО город Алапаевск

Из бюджета Невьянского городского округа были выделены средства на приобретение автомобиля стоимостью 1 501 000 рублей. При этом, на прием сточных вод и загрязняющих веществ в администрации Невьянского ГО было потрачено 88,83 рублей.

В Первоуральске больше, чем в других исследуемых нами городах, тратили на канцелярские товары, оргтехнику, и ее обслуживание. С начала года на эти нужды было потрачено порядка 811 000 рублей. Из них поставка лазерного принтера обошлась в 164 919,66 рублей, поставка компьютерной техники, офисного оборудования и комплектующих – 534 787,45 рублей, канцелярских товаров в администрации закупили на 112 110 рублей. Помимо этого первоуральские чиновники приобрели светодиодные светильники на сумму 134 979,40 рублей.

Игорь Кабец, Глава Первоуральского городского округа

В Администрации городского округа Асбест закупка на приобретение канцелярских товаров обошлась в 246 705,70 рублей, помимо этого на 212 702,50 было приобретено бумаги для оргтехники.

Невьянские чиновники также тратились на офисную бумагу и обслуживание оргтехники, без этого в работе не обойтись. Траты на канцелярские и сопутствующие товары составили порядка 728 000 рублей.

Александр Берчук, Глава Невьянского городского округа

При исследовании закупок редакция отметила, что служащих администрации в Невьянске с начала года бросало то в жар, то в холод. Администрация приобретала дрова на 459 900 рублей и кондиционеры на 245 000 рублей.

На закупку с целевым назначением «выполнение работ по ремонту туалета» ушло 166 112 рублей без описания конкретных работ, а на «оказание услуг по поставке активного радиооборудования» – 84 000 рублей. Приобретение офисной мебели на 10 000 рублей и электротоваров на 7 400 рублей в администрации Невьянского ГО прошло также за счет бюджетных средств.

Наталья Тихонова, Глава Асбестовского городского округа

В Красноуральске ограничились тратами из бюджета на закупку электрических товаров на 5 750,46 рублей и сетевых фильтров за 8 220 рублей. А на приобретение запчастей к компьютерной технике и офисной бумаги были проведены закупки на общую сумму 390 585 рублей.

Дмитрий Кузьминых, Глава Красноуральского городского округа

«Оказание услуг по изготовлению и размещению в телеэфире информации о деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа» – на пиар из бюджета было потрачено 148 800 рублей. Подписка и доставка в мэрию периодики стоила 45 830,54 рубля. Также чиновники приобретали фирменные бланки для администрации – 29 980 руб., типографские услуги по переплету – 26 666,40 руб., информационные таблички – 17 432 руб., флаг города – 6 573 руб., ленты «почетный гражданин» - 3 727 руб.

На нужды города из бюджета Первоуральска были выделены средства на поставку 3 000 шаров на сумму 22 500 рублей, 24 траурных венков на 60 250 рублей, а также на 6 500 штук георгиевских лент – 65 250 рублей.

Путешествуя по сайту госзакупок, редакция TagilCity.ru не увидела покупок предметов роскоши или чего-либо связанного с ними. Однако некоторые позиции, на которые тратят бюджетные деньги слуги народа, озадачили. Например, вышеупомянутая покупка администрацией Алапаевска полевой кухни за более, чем 2 млн рублей. В местных пабликах алапаевцы, не успевшие отойти после подготовки к приезду патриарха, активно обсуждали назначение и дальнейшее использование этого странного приобретения.

На сайте государственных закупок появилось объявление о закупке администрацией г. Алапаевска полевой кухни за два миллиона рублей. Ну так правильно, в городе все «отлично» - патриарха на «голубом» вертолете встретили и проводили, дороги частично закатали, людей из ветхого жилья с «помощью пожара» начали переселять, как и обещали территория опережающего развития (ТОР) будет рядом с городом в виде полигона твердо-бытовых отходов. Теперь осталось, только полевую кухню за два ляма купить, поставить «на фонтане» и кормить всех желающих перловой кашей. Вот только непонятно, сколько дней в году будут кормить жителей дотационного нищего города бесплатной кашей, только 9 мая или круглый год? Если только 9 мая покормят горожан кашей, то в другие дни года полевую кухню, приобретенную за такие большие деньги, как намерена использовать администрация, сообщает Alapaevsk.news.