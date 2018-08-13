Пустующие квартиры в Нижнем Тагиле могут быть переданы новым жильцам

На официальном сайте Администрации города Нижний Тагил была создана рубрика «Сообщи о пустующей квартире». Цель ее работы - контроль по использованию и сохранности жилого фонда города Нижний Тагил, своевременного выявления пустующих жилых помещений на территории города Нижний Тагил и дальнейшего их заселения.

Тагильчане опасаются, что пустующие квартиры могут стать притоном для асоциальных граждан. Также существуют риски пожаров и коммунальных аварий. В случае происшествия в такую квартиру может быть затруднен доступ и тогда это жилье может стать опасным.

В нашем доме на втором этаже бесхозная квартира. Весной мое жилье, этажом ниже, 2 раза пострадало: первый раз, когда в квартире наверху прорвало трубу и меня топило. Второй раз туда каким-то образом проникли беспризорники и устроили пожар. В квартире уже давно никто не проживает, а мы, соседи, боимся за свое жилье, поделилась жительница Вагонки.

При своевременном выявлении пустующие квартиры можно перераспределить нуждающимся в жилплощади жителям города.

Всего за период с апреля 2015 года по август 2018 года в Администрацию города с официального сайта города Нижний Тагил поступила информация по 110 жилым помещениям. Из них 61 помещение – муниципальное жилье, 49 – помещения в частной собственности.

На сегодняшний день отработана информация по 98 жилым помещениям (58 – муниципальных, 40 – частных).

Сервис работает так же, как и сайт «Городской контроль», просто выделен именно для обращений по пустующим муниципальным квартирам. Граждане пишут. По обращениям муниципалитет проверяет, выявляет причины, почему жилье пустует. Затем проводятся определенные документальные процедуры и квартира ремонтируется и перераспределяется нуждающимся. Это очень важно, потому что достаточно квартир выявляется по обращениям граждан, сообщили в пресс-службе Администрации города.

В настоящее время проводится работа по оставшимся 12 жилым помещениям. В связи с проводимыми мероприятиями по уточнению сведений о регистрации граждан, запрашивается необходимая информация в МКУ «Служба правовых отношений», в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское», делаются запросы на градообразующие предприятия города о месте работы граждан. Если квартира находится в собственности граждан, то также запрашивается информация в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр), у нотариусов города об открытии наследственных дел, в части возможного признания выморочным имуществом.

Информация по 41 (из поступивших 110) жилому помещению уже находилась на контроле в отделе по учету и распределению жилья до поступления обращений граждан.

Кроме того, по 48 жилым помещениям информация не подтвердилась (жилые помещения были юридически и фактически не свободны). На все обращения гражданам были своевременно даны разъяснения.