Ремонт дорог в Нижнем Тагиле идет в соответствии со сроками

Об этом 13 августа на совещании в администрации города, которое провел врио мэра Владислав Пинаев, доложили руководители муниципальных предприятий и подрядных организаций.

Сейчас ведутся ремонтные работы на пр. Вагоностроителей, на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари, по ул. Курортной в поселке Старатель, на отрезке ул. Пароходная от Фрунзе до дома №30 по Липовому тракту.

До конца недели планируется завершить ремонт участка по ул. Тагилстроевская от ул. Дружинина до спортивно-оздоровительного комплекса «Юпитер». Готовы к приемке улицы Володарского и Береговая-Краснокаменская. В течение недели строители приступят к ремонту отрезка ул. Высокогорская от ул. Оплетина до ул. Космонавтов.

В микрорайоне «Муринские пруды» на ГГМ до конца августа завершится асфальтирование улиц Удовенко, Смелянского и Муринской. Работы по благоустройству и укладке тротуаров пройдут в сентябре.

По словам директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Дмитрия Шамина, из запланированных 2 тыс. кв. м. полотна, подлежащего ямочному ремонту, отремонтированы 1,3 тыс. кв. м. Все намеченные работы будут завершены до 20 августа.

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко сообщил об отставании в сроках капитального ремонта на участке улиц Быкова — Грибоедова — Максима Горького. Владислав Пинаев поставил перед подрядчиками задачу завершить работы до конца августа. Еще один месяц будет дан для обустройства трамвайных путей.