Ремонт дорог в Нижнем Тагиле идет в соответствии со сроками

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дорог общей площадью 119 898 кв. м. Большая часть ремонтных работ идет в соответствии с установленными сроками.
Об этом 13 августа на совещании в администрации города, которое провел врио мэра Владислав Пинаев, доложили руководители муниципальных предприятий и подрядных организаций.
Сейчас ведутся ремонтные работы на пр. Вагоностроителей, на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари, по ул. Курортной в поселке Старатель, на отрезке ул. Пароходная от Фрунзе до дома №30 по Липовому тракту.
До конца недели планируется завершить ремонт участка по ул. Тагилстроевская от ул. Дружинина до спортивно-оздоровительного комплекса «Юпитер». Готовы к приемке улицы Володарского и Береговая-Краснокаменская. В течение недели строители приступят к ремонту отрезка ул. Высокогорская от ул. Оплетина до ул. Космонавтов.
В микрорайоне «Муринские пруды» на ГГМ до конца августа завершится асфальтирование улиц Удовенко, Смелянского и Муринской. Работы по благоустройству и укладке тротуаров пройдут в сентябре.
По словам директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Дмитрия Шамина, из запланированных 2 тыс. кв. м. полотна, подлежащего ямочному ремонту, отремонтированы 1,3 тыс. кв. м. Все намеченные работы будут завершены до 20 августа.
Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко сообщил об отставании в сроках капитального ремонта на участке улиц Быкова — Грибоедова — Максима Горького. Владислав Пинаев поставил перед подрядчиками задачу завершить работы до конца августа. Еще один месяц будет дан для обустройства трамвайных путей.
Все намеченные дорожные ремонты должны быть закончены до наступления холодов,— подчеркнул врио главы города Владислав Пинаев.