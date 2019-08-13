В Екатеринбурге суд признал банкротом «дочку» завода, входящего в группу «Ренова»
Сегодня, 13:01ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области признано банкротом ООО «ЕЗ ОЦМ — Трейд», являющиеся «дочкой» ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», которое входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В отношении компании начата процедура банкротства, которая продлится до 17 января. Конкурсным управляющим назначен Павел Силицкий. Требования к ООО «ЕЗ ОЦМ — Трейд» предъявили ООО «ТЕХМЕТ» — 819 тысяч рублей, АО «ЮниКредит Банк» на сумму 828 миллионов рублей, МИФНС № 32 в размере 492 миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, в прошлом году «ЕЗ ОЦМ — Трейд» показало чистый убыток в размере миллиарда рублей.
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