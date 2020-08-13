Новая услуга доступна любителям онлайн-шоппинга

Новая услуга доступна любителям онлайн-шоппинга

Сегодня, 09:50ЭкономикаPhoto: Shutterstock
Теперь жителям Нижнего Тагила больше не придется постоянно запоминать пароли для сайтов. Новый сервис «Мобильный ID», разработанный МегаФоном позволяет авторизоваться в различных сервисах посредством номера мобильного телефона.

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи нового сервиса, достаточно ввести номер своего телефона и подтвердить вход через специальное push-уведомление. Такой процесс не отнимет много времени. Кроме того, в сервисе предусмотрена функция автозаполнения, позволяющая предупредить риск ошибки ввода.

Услуга удобна для интернет-магазинов, банков, образовательных сервисов, туроператоров и других онлайн-ресурсов, в которых необходимо подтверждать личность, а также вводить дополнительную информацию для получения услуг.

Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных, отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Данные каждого пользователя находятся под надежной защитой. Каждая команда отправляется в зашифрованном виде. При этом расшифровка возможна только посредством использования индивидуального ключа SIM-карты. Кроме того, для пользования сервисом, в нем придется зарегистрироваться, чтобы исключить риск мошенничества.

Если требуется доступ к персональной информации, к примеру, адресу клиента для курьерской доставки, то помимо подтверждения через уведомление потребуется ввести PIN-код карты, что позволит сохранить данные под защитой при утрате телефона.

В ряде сервисов МегаФона уже включена поддержка «Мобильного ID», к примеру, в МегаФон ТВ, а также в качестве идентификатора для подключения к WiFi в офисе компании. Платить за услугу не требуется, так как она бесплатная.

«Мобильный ID» представляет собой кросс-операторский продукт, которым могут пользоваться все абоненты Big4. Операторы сотовой связи договорились о взаимодействии и создали единый логотип в виде стилизованной буквы «М» для сайтов, которыми поддерживается вход посредством «Мобильного ID».

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