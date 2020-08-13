«Водоканал-НТ» заплатит за модернизацию насосной станции 12,9 миллиона рублей

«Водоканал-НТ» заплатит за модернизацию насосной станции 12,9 миллиона рублей

Сегодня, 10:12ЭкономикаPhoto: Google.Maps
ООО «Водоканал-НТ» объявил аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по модернизации насосной станции II-подъема на улице Кузнецкого, 15. В частности, требуется замена насосного агрегата с частотным регулированием.

Согласно смете, исполнитель должен выполнить:

  • Подключение вспомогательного оборудования;
  • Демонтаж старого насосного агрегата, а также установка и настройка нового;
  • Автоматизация водоснабжения. В частности, требуется установка шкафа управления, его настройка и пусконаладочные работы;
  • Демонтаж старого и установка нового трансформатора, демонтаж и прокладка кабелей, установка шкафа с трехполосным рубильником.

Начальная стоимости контракта составляет 12,9 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 27 августа.

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года. Отсчет начинается со дня заключения договора.

Ранее ООО «Водоканал-НТ» проводил конкурс по реконструкции рыбозащитных устройств на водозаборе Верхне-Выйского гидроузла. Стоимость работ составила более восьми миллионов рублей. Срок окончания работ — 30 ноября. Подрядчик должен провести водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях, очистить металлические конструкции от обрастания, уложить трубопроводы, огрунтовать и покрасить металлические поверхности.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
ремонтгосзакупкиВодоканал-НТ
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb