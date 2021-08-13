Компания из Екатеринбурга подсветит мост через Тагильский пруд

На совещании, представили фирмы показали визуализированную модель системы освещения нового моста. В основу была положена концепция архитектурного оформления, выбранная жителями в 2018 году.
В то время большинство тагильчан выбрали вариант со световыми арками, которые установлены на всей протяженности моста. Светильники направят на проезжую часть и опорные элементы конструкции.
Как отметил директор по развитию Сергей Шуткин, благодаря современным разработкам можно будет регулировать степень яркости, цвет и другие характеристики конструкций.
На заседании отметили, что уже осенью 2021 года можно будет приступать к монтажу инженерных коммуникаций. Сдача объекта планируется в следующем сезоне.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев согласился с выбором субподрядчика и отметил, что компания сотрудничает с администрацией и предприятиями города не первый год, и зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Напомним, через месяц должно состоятся официальное открытие объекта по улице Фрунзе, 39 в Нижнем Тагиле. «Жилье и городская среда» - в рамках этого проекта подходит к завершению реконструкция территории за ДК «Юбилейный».