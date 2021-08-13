Начаты поиски подрядчика для капремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Начаты поиски подрядчика для капремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Начаты поиски подрядчика для капремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:16ЭкономикаФото: 1МI
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на капитальный ремонт городского Дворца детского и юношеского творчества. Начальная цена закупки – 366,3 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен сдать объект до 28 февраля 2024 года. Однако основные работы должны быть завершены уже к концу 2022 года.

Во дворце полностью отремонтируют зрительный зал и обновить всю мебель. Фасад здания будет выполнен из металлического вентфасада жёлтого цвета.

Отмечается, что на время ремонтных работ образовательная деятельность будет проходить в школах и других учреждениях дополнительного образования.

Напомним, на территории «Тагильской лагуны-2» смогут работать представители малого бизнеса. Предприниматели смогут разместить за ГДДЮТ нестационарные объекты по продаже фастфуда и напитков, а также коммерческие аттракционы, рассказал Владислав Пинаев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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