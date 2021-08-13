Начаты поиски подрядчика для капремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Согласно техзаданию, подрядчик должен сдать объект до 28 февраля 2024 года. Однако основные работы должны быть завершены уже к концу 2022 года.
Во дворце полностью отремонтируют зрительный зал и обновить всю мебель. Фасад здания будет выполнен из металлического вентфасада жёлтого цвета.
Отмечается, что на время ремонтных работ образовательная деятельность будет проходить в школах и других учреждениях дополнительного образования.
Напомним, на территории «Тагильской лагуны-2» смогут работать представители малого бизнеса. Предприниматели смогут разместить за ГДДЮТ нестационарные объекты по продаже фастфуда и напитков, а также коммерческие аттракционы, рассказал Владислав Пинаев.