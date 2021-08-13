«Пятерочки», «Ленты» и «Магниты» проверит ФАС из-за жалоб на рост цен

Проверка будет проведена на предмет антиконкурентного сговора, который может стать причиной роста и поддержания цен, сообщает ведомство.
Также будут изучены причины возможного необоснованного повышения цент. Если в действиях лиц будут усмотрены нарушения запретов закона «О защите конкуренции», то ведомство возбудит уголовное дело, а компании могут получить штраф до 15% от годовой прибыли.
По итогам 2020 года общий оборот всех организаций превышает 4 триллиона рублей. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.