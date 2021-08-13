«Пятерочки», «Ленты» и «Магниты» проверит ФАС из-за жалоб на рост цен

«Пятерочки», «Ленты» и «Магниты» проверит ФАС из-за жалоб на рост цен
«Пятерочки», «Ленты» и «Магниты» проверит ФАС из-за жалоб на рост цен
Сегодня, 17:38ЭкономикаФото: 1MI
Магазины сетей «Пятерочка», «Магнит» и «Лента» будут проверены ФАС России после жалоб граждан на рост цен и для недопущения необоснованного повышения стоимости товаров.

Проверка будет проведена на предмет антиконкурентного сговора, который может стать причиной роста и поддержания цен, сообщает ведомство.

Также будут изучены причины возможного необоснованного повышения цент. Если в действиях лиц будут усмотрены нарушения запретов закона «О защите конкуренции», то ведомство возбудит уголовное дело, а компании могут получить штраф до 15% от годовой прибыли.

По итогам 2020 года общий оборот всех организаций превышает 4 триллиона рублей. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.

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