Задержали на месяц: в Нижней Салде начался капремонт дороги на улице Карла Маркса

С опозданием на месяц ООО «УБТ-Сервис» приступило к капитальному ремонту дороги по улице Карла Маркса.

На прошлой неделе началась реализация контракта в рамках областной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Как отметил директор Службы муниципального заказа Юрий Канюков, подрядчики рьяно взялись за свою работу. В конце улице уже снято дорожное полотно, а на части дороги дорожники выполнили срезку асфальта. В ближайшее время подрядчик приступит к планированию тротуаров. Также отмечается, что будут установлены силовые ограждения вдоль ручья Кедровой рощи, сообщается на сайте ООО «УБТ-Сервис». Напомним, директор лаборатории за 50 тысяч рублей одобрила испытания асфальта, уложенного на дороге под Богдановичем. Женщина полностью признала свою вину и разревелась в суде. За одобрение «липового» асфальта судят директора лаборатории в Екатеринбурге

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