Новые социальные льготы появятся в России

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В Министерстве экономического развития России заявили о появлении новых социальных льгот для населения. Планируются выплаты грантов студентам и школьникам на изучение математики и информатики, грантов на переобучение и повышение квалификации, пособий для улучшения демографии.
На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября было объявлено о появлении новых социальных льгот в России. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
Будет множество социальных льгот, начиная от пособия на первого ребёнка, заканчивая пособием для наших граждан и иностранцев, которые хотят переехать в Россию в рамках миграции. Для студентов и школьников мы будем предоставлять множество грантов на изучение математики и информатики в рамках цифровой экономики. Будут гранты для преподавателей на переобучение и повышение квалификации,заявил замминистра.
Как сообщают «Новые Известия», также ожидается появление льгот для улучшения демографии.
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