Новые социальные льготы появятся в России

На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября было объявлено о появлении новых социальных льгот в России. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Будет множество социальных льгот, начиная от пособия на первого ребёнка, заканчивая пособием для наших граждан и иностранцев, которые хотят переехать в Россию в рамках миграции. Для студентов и школьников мы будем предоставлять множество грантов на изучение математики и информатики в рамках цифровой экономики. Будут гранты для преподавателей на переобучение и повышение квалификации,заявил замминистра.