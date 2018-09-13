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#домахорошо
Свердловское правительство потратит миллион рублей на услуги в деловом зале Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловское правительство потратит миллион рублей на услуги в деловом зале Кольцово

Сегодня, 11:19Экономика
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