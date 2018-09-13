Свердловское правительство потратит миллион рублей на услуги в деловом зале Кольцово
Сегодня, 11:19Экономика
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Администрация губернатора потратит почти миллион рублей на государственный контракт по обслуживанию сотрудников правительства и администрации губернатора Свердловской области, а также омбудсмена по правам человека в регионе.
Сюжеты: Екатеринбург
Отмечается, что данное обслуживание будет производиться в терминале деловой авиации аэропорта Екатеринбурга Кольцово.
В цену включены расходы на пребывание в зале, предоставление отдельного входа в зал, доставку клиента к трапу на отдельном автомобиле, пользование отдельным проездом на парковку зала, пограничный, таможенный контроль и контроль службы безопасности, а также оформление багажа и регистрацию пассажиров.
Всего в контракте числится 212 клиентов, на обслуживание каждого из которых предусмотрено 4700 рублей. Общая сумма, таким образом, составляет 996 400 рублей. Деньги на это выделены из бюджета Свердловской области.
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