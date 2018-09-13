Свердловское правительство потратит миллион рублей на услуги в деловом зале Кольцово

Отмечается, что данное обслуживание будет производиться в терминале деловой авиации аэропорта Екатеринбурга Кольцово.

В цену включены расходы на пребывание в зале, предоставление отдельного входа в зал, доставку клиента к трапу на отдельном автомобиле, пользование отдельным проездом на парковку зала, пограничный, таможенный контроль и контроль службы безопасности, а также оформление багажа и регистрацию пассажиров.