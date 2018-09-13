Водопровод на Восточном шоссе будет отремонтирован за 16,9 миллионов в Нижнем Тагиле

Объект модернизации расположен в промежутке от остановки «Цементный завод» до Восточного шоссе (в районе остановки трамвая «Трикотажное объединение»).

Речь идёт о ремонте водопровода диаметром в 600 мм и протяжённостью в 740 метров, согласно данным с сайта госзакупок.