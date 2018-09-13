Водопровод на Восточном шоссе будет отремонтирован за 16,9 миллионов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:59Экономика
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Часть водопровода на Восточном шоссе будет отремонтирована за 16,9 млн рублей по инициативе тагильского предприятия ООО «Водоканал-НТ».
Сюжеты: Нижний Тагил
Объект модернизации расположен в промежутке от остановки «Цементный завод» до Восточного шоссе (в районе остановки трамвая «Трикотажное объединение»).
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Речь идёт о ремонте водопровода диаметром в 600 мм и протяжённостью в 740 метров, согласно данным с сайта госзакупок.
После отбора подрядчиков определился исполнитель ООО «Спецстрой-7», зарегистрированный в Челябинской области. Именно с этой фирмой был заключён контракт, исполнение которого началось с 7 сентября. Окончание исполнения договора – 30 января 2019 года.
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