Органические продукты: какое будущее у семейных ферм в Свердловской области?

Сельским хозяйством многие начинают заниматься сначала для удовлетворения нужд семьи, а после — когда расходится молва об экологически чистой продукции — производители начинают увеличивать масштабы, и простые подсобные хозяйства превращаются уже в семейные фермы.

Эко-производитель и хозяин родового поместья Ясное в пригороде Нижнего Тагила Илья Вялков рассказывает, что принципиально производит только натуральную продукцию. Начинал он с ферментации и заготовки иван-чая и смесей с другими травами на его основе, а потом стали производить сыродавленные масла холодного отжима на деревянном прессе — кедровое, льняное, подсолнечное, конопляное, горчичное.

Мы принципиально стараемся производить максимально натуральную продукцию, максимально здоровую и максимально полезную. Если мы хотим отжимать масло — то мы отжимаем его без соприкосновении с металлом, потому что считаем, что при соприкосновении с металлом масло теряет часть своих полезных свойств. То же самое касается производства и ферментации иван-чая. Также мы это делаем без термической обработки. То есть все наши продукты можно назвать сырыми, сыроедными, в них максимально сохранены полезные свойства сырья,рассказывает Илья Вялков.

Уже с 2020 года в России начнет действовать закон «Об органической продукции», который определит понятие «органический продукт» и правила его использования. На упаковках с такой продукцией могут появиться специальные отметки, чтобы потребитель знал об этом преимуществе товара и мог сделать выбор в пользу органической продукции. За счет этого закона, считают специалисты, игрокам агропромышленного комплекса станет легче расширять свой сбыт.

Закон об органических продуктах — это здорово, если будет какой-то знак, сертификат экологический, который можно поставить на свою продукцию и соответственно у неё будет более солидный, презентабельный вид. И, конечно, было бы здорово, если бы государство помогало органическим производителям — их рекламировало, помогало их продвижению, стимулировало перевод хозяйств на производство именно органических продуктов. Я уже больше говорю про овощи, фрукты и так далее,считает Илья Вялков.

По новому закону для размещения на продукции «зеленого листка» производители должны будут сертифицировать свои товары. Получение сертификата подразумевает отсутствие химии при выращивании сырья, а также отказ от использования лекарств и гормонов для стимуляции скота. Принципов выращивания скота без использования каких-либо препаратов придерживается фермер Александр Савёлов из пригорода Нижнего Тагила.

У меня всё чисто, я ничего не использую потому, что я сам это всё кушаю, я это затеял только из-за того, чтобы не есть эту дрянь, которая в магазинах продается, которую есть невозможно. Никакие антибиотики животным я не ставлю принципиально. Если выращивать по-человечески — то оно и так хорошо всё растёт,уверен Александр Савёлов.

Фермеры объясняют, что органическая продукция априори стоит дороже из-за отсутствия стимуляции.

Органическая продукция — здоровая, производится без химии, она так или иначе дороже продукции, которая производилась с химией. И с этим практически ничего невозможно поделать. И она всегда будет дороже, потому что химия для того и была изобретена, чтобы удешевить производство, чтобы увеличить урожаи, не обращая внимание на качество. И они этого добились,говорит Илья Вялков.

Крупнорогатый скот, свиньи, птица, молочная продукция — все это у фермера Савёлова является органической продукцией, однако, по его словам, получать какие-либо документы для подтверждения статуса или идти за господдержкой небольшому производителю просто некогда — он сам занимается всем хозяйством и не имеет времени на посещение кабинетов чиновников.

У меня продукцию разбирают, я не успеваю выращивать. Развожу своим друзьям, пол-Тагила и даже в Екатеринбург вожу. А так — в одну контору зайдёшь, ещё куда-то, ходить справки собирать — мне некогда, у меня цыплята и так далее,говорит фермер Александр Савёлов.

Для подключения семейных ферм к мерам государственной поддержки торгово-промышленная палата предложила российскому правительству сделать семью законной основой бизнеса. Так будут обозначены трудовые отношения между родственниками, а сами предприятия, выйдя из теневого сегмента, смогут получать поддержку своего бизнеса. Предлагается и введение специального семейного патента для организаций до 15 человек.

В патент вписывается члены семьи, которые в нём участвуют. Сдаётся по типу как сейчас самозанятые: режим там четыре или шесть процентов, в зависимости от того, кому он реализует свои услуги, платят. Или это плата за патент по виду деятельности по количеству членов семьи,предлагает Сергей Катырин.

Важной мерой поддержки своего производства фермеры считают поднятие благосостояния россиян,

От государства мне бы хотелось, чтобы уровень доходов населения был выше, чтобы население было более богатым. Сейчас люди уже привыкли к этим ценам и, к сожалению, уровень дохода им не позволяет покупать более дорогие продукты. Подавляющее большинство людей при возможности выбора между картошкой за 10-11 руб. и картошкой за 20-25 руб. выберет ту, что дешевле, даже не взглянув на то, что та картошка экологически чистая, а эта загрязнена какой-то химией. Поэтому если у нас уровень жизни в принципе станет выше, то люди больше будут покупать, они смогут тратить деньги на здоровую продукцию, на ту продукцию, которую они хотят действительно сейчас покупать, но деньги нет и они себе этого не позволяют,уверен эко-производитель Илья Вялков.

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На экспорт в регионе планируют вывозить продукцию на 220 млн долларов к 2035 году (в 2017 году этот показатель составил 90 млн долларов).