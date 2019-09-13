Ресурсники объяснили рост тарифов на электроэнергию для юрлиц в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:44ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ОАО «МРСК Урала» объяснили резкий рост тарифов на электричество для юридических лиц в Нижнем Тагиле и Невьянске, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе ресурсоснабжающей организации рассказали, что тарифы увеличены по рекомендации ФАС. Применение нового метода расчета направлено на повышение прозрачности тарифного регулирования в сбытовой деятельности. Рост тарифов в Нижнем Тагиле и Невьянске связан с тем, что поставщики в этих городах попали в первую и вторую группу — с наименьшим количеством точек поставки.
Напомним, ранее стало известно, что тагильские предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с тарифами. В «МРСК Урала» заверяют, что ситуация решается совместно с правительством региона и заниматься вопросом начали еще до жалобы тагильских коммерсантов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей