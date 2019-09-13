Ресурсники объяснили рост тарифов на электроэнергию для юрлиц в Нижнем Тагиле

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации рассказали, что тарифы увеличены по рекомендации ФАС. Применение нового метода расчета направлено на повышение прозрачности тарифного регулирования в сбытовой деятельности. Рост тарифов в Нижнем Тагиле и Невьянске связан с тем, что поставщики в этих городах попали в первую и вторую группу — с наименьшим количеством точек поставки.