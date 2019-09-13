Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС

В 2019 году эксперты Росстандарта провели проверки более, чем на 200 АЗС крупных сетей и частных заправках. В результате на каждой пятой заправке зафиксирован недолив бензина, а каждая 10 станция продает некачественное топливо.

Кроме того, в Росстандарте сообщают, что в 2019 году, по сравнению с прошлым годом, на 36% увеличилось число жалоб на некачественное топливо и недолив бензина.