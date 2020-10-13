В Минтруде бедными назвали 20 миллионов россиян

В Минтруде бедными назвали 20 миллионов россиян

Сегодня, 09:30ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В России почти 20 миллионов человек относятся к категории бедных, то есть имеют доходы ниже прожиточного минимума. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) Антон Котяков, пишут «Новые известия».

Во втором квартале 2020 года Росстат сообщал о 19,9 миллионах бедных.

На сегодняшний день у нас около 13,5% бедного населения, почти 20 миллионов человек,сказал министр.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2020 году малоимущих россиян стало больше на 1,3 миллиона. Это связывают с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Опрошенные россияне оценивают свое положение еще хуже. По данным опроса ВЦИОМ за сентябрь 26% респондентов оценили его как плохое и только 14% человек ответили, что имеют хороший достаток.

По данным Росстата, снижение деловой активности и падение реальных доходов вследствие этого способствовало разрастанию бедности в стране. При этом в статистике учли и бюджетную помощь россиянам.

Россиястатистикаминтрудбедность
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы