В Минтруде бедными назвали 20 миллионов россиян

В России почти 20 миллионов человек относятся к категории бедных, то есть имеют доходы ниже прожиточного минимума. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) Антон Котяков, пишут «Новые известия».

Во втором квартале 2020 года Росстат сообщал о 19,9 миллионах бедных. На сегодняшний день у нас около 13,5% бедного населения, почти 20 миллионов человек,сказал министр. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2020 году малоимущих россиян стало больше на 1,3 миллиона. Это связывают с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Опрошенные россияне оценивают свое положение еще хуже. По данным опроса ВЦИОМ за сентябрь 26% респондентов оценили его как плохое и только 14% человек ответили, что имеют хороший достаток. По данным Росстата, снижение деловой активности и падение реальных доходов вследствие этого способствовало разрастанию бедности в стране. При этом в статистике учли и бюджетную помощь россиянам.

