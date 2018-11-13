Свердловская область и Армения заключат соглашение о сотрудничестве в 2019 году
Сегодня, 07:30ЭкономикаФото: midural.ru
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В 2018 году заканчивается десятилетние соглашение между Арменией и Свердловской областью. Новое соглашение будет подписано в 2019 году, в нём будут обозначены планы будущих действий в направлении продолжения социально-экономического и культурного взаимодействия между партнёрами.
По итогам 2017 года товарооборот между республикой Армения и Свердловской областью вырос на 159% и составил 15 млн. долларов США. Об этом сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.
В новом договоре планируется отразить проекты присутствия промышленных предприятий Среднего Урала в Армении. Основным направлением сотрудничества в 2019 и последующих годах станет экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию.
Также стороны планируют укреплять сотрудничество в рамках гуманитарной помощи, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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