Свердловские топ-менеджеры «Ростеха» подозреваются в присвоении 30 млн рублей

Источник URA.RU сообщил, что директор по финансам и экономике «Уралтрансмаша» Александр Веселов, его заместитель Демин и главный бухгалтер Лобачев обвиняются в хищении 30 млн рублей в период с 2012 по 2013 год. Фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.