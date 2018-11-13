Свердловские топ-менеджеры «Ростеха» подозреваются в присвоении 30 млн рублей
Сегодня, 18:17ЭкономикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Директор по финансам и экономике «Уралтрансмаша» Александр Веселов, его заместитель Демин и главный бухгалтер Лобачева подозреваются в присвоении 30 млн рублей, которые были выделены на перевооружение.
Руководители «Уралтрансмаша», входящего в корпорацию «Уралвагонзавод» - подразделение «Ростеха» обвиняются в присвоении средств, выделенных на техническое перевооружение предприятия.
В ГСУ ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт уголовного дела в отношении руководства предприятия.
Источник URA.RU сообщил, что директор по финансам и экономике «Уралтрансмаша» Александр Веселов, его заместитель Демин и главный бухгалтер Лобачев обвиняются в хищении 30 млн рублей в период с 2012 по 2013 год. Фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, злоумышленники перечислили деньги на счет специально созданных фирм ООО «Орион» и ООО «Промтехника». Перевод был осуществлен под видом оплаты услуг аудита энергохозяйства «Уралтрансмаша».
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