В Екатеринбурге хотят построить самый крупный хлебозавод в России

Комбинат будет обеспечивать хлебобулочной продукцией Свердловскую область и соседние регионы. Строительство комбината началось в середине октября этого года. Новый завод появится в Кольцово. Сейчас в Екатеринбурге уже работает один завод СМАКа, однако на новом предприятии будет внедрено более технологичное производство.

Производственные площади займут 42 тысячи квадратных метров, оно будет запущено летом 2021 года. Сначала будут работать две производственные линии: изготовление традиционных хлебобулочных изделий и инновационное производство.

Кроме того, на базе комбината будет создан учебный центр для студентов профильных колледжей и техникумов по стандартам WorldSkills.