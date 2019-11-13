В Фонде национального благосостояния РФ понизят долю доллара
Сегодня, 16:21ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство финансов России намерено снизить долю доллара в Фонде национального благосостояния. Одна из причин этого — геополитические риски, сообщает «Медуза» со ссылкой на замглавы Минфина Владимира Колычева.
По словам чиновника, рассматриваются различные валюты для замены доллара, в частности, доллар может заменить китайский юань.
Также Колычев подчеркнул, что Минфин проведёт «синхронизацию» с Центробанком РФ, который сейчас меняет структуру золото-валютных резервов России.
По правилам вложений в Фонд национального благосостояния доля доллара в нём должна составлять 45%, евро — также 45%, фунтов стерлингов — 10%. По состоянию на 1 ноября доля долларовых вложений в фонде — 46% или 45,4 миллиарда долларов.
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