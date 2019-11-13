В Фонде национального благосостояния РФ понизят долю доллара

По словам чиновника, рассматриваются различные валюты для замены доллара, в частности, доллар может заменить китайский юань.

Также Колычев подчеркнул, что Минфин проведёт «синхронизацию» с Центробанком РФ, который сейчас меняет структуру золото-валютных резервов России.