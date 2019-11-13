В Свердловской области потребительские цены за год выросли на 4,9%

Непродовольственные товары подорожали на 4,8%, рост цен на продовольственные товары составил 4,3%, в прошлом году подорожание составило 3,3%.

Существенный рост показали цены на услуги. Рост составил 5,9%. При этом показатель меньше, чем в 2018 году. Тогда в период с октября по ноябрь цены на услуги выросли на 6,1%.