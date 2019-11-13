В Свердловской области потребительские цены за год выросли на 4,9%
Сегодня, 10:03ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С начала года индекс потребительских цен в Свердловской области вырос на 4,9%, в то время как в прошлом году рост за аналогичный период составил 4,4%, сообщает Свердловскстат.
Непродовольственные товары подорожали на 4,8%, рост цен на продовольственные товары составил 4,3%, в прошлом году подорожание составило 3,3%.
Существенный рост показали цены на услуги. Рост составил 5,9%. При этом показатель меньше, чем в 2018 году. Тогда в период с октября по ноябрь цены на услуги выросли на 6,1%.
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