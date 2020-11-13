ЗакСо Свердловской области рассмотрело проект расходов на соцсферу в 2021 году

ЗакСо Свердловской области рассмотрело проект расходов на соцсферу в 2021 году

Сегодня, 15:49ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Депутаты комитета по социальной политике под председательством Вячеслава Погудина обсудили расходы на 2020 год на решение социальных вопросов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

По данным замминистра финансов региона Ирины Уфимцевой, в 2021 году расходы бюджета составят около 259,1 миллиарда рублей, а расходы — около 299,7 миллиарда рублей.

Бюджет при этом сохранит социальную направленность. На образование планируется потратить 77,2 миллиарда рублей, здравоохранение — 26,2 миллиарда рублей, на соцполитику — 81,2 миллиарда рублей, культуру и кинематограф — 2,95 миллиарда рублей.

В ближайшее время пройдет согласительная комиссия по вопросам, касающихся рассмотрения, в том числе в форме публичных слушаний, проекта бюджета на 2021–2023 годы.

Напомним, согласно проекту бюджета, в 2021 году свердловские власти планируют потратить 12,9 миллиарда рублей по статье «Общегосударственные расходы». В нее входят расходы на чиновников, правительство, судей, выборы, а также иные политические расходы.

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