Минфин не видит причин для курса доллара в 100 рублей

Об этом он рассказал на конференции «Макроэкономический прогноз на 2016 год. Лучшие инвестиционные стратегии» в Москве в пятницу.

Впрочем, есть риски, если (правительство РФ – ред.) не справится с первичным дефицитом бюджета, это может создать проблемы для последующих периодов считает чиновник.

Он также рассказал о наметившейся тенденции, по которой цены на нефть в скором времени будут ориентироваться на стоимость газа.

Цена газа отвязывается от нефтяных цен и становится определяющей уточнил Орешкин.

В то же время он высказал точку зрения, что ждать цены на нефть выше 50 долларов за баррель в скором времени не стоит. Необходимо ориентироваться на диапазон $40-60 за баррель в перспективе ближайших семи лет.

Замминистра финансов также считает, что таких макроэкономических проблем с институтами развития в России, как, например, в Бразилии, у страны нет.