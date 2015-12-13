Минфин не видит причин для курса доллара в 100 рублей
Заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин считает, что российская экономика адаптировалась нефтяным ценам в районе $45 за баррель и макроэкономических причин для роста в следующем году курса американской валюты до 100 рублей нет.
Об этом он рассказал на конференции «Макроэкономический прогноз на 2016 год. Лучшие инвестиционные стратегии» в Москве в пятницу.
Впрочем, есть риски, если (правительство РФ – ред.) не справится с первичным дефицитом бюджета, это может создать проблемы для последующих периодов считает чиновник.
Он также рассказал о наметившейся тенденции, по которой цены на нефть в скором времени будут ориентироваться на стоимость газа.
Цена газа отвязывается от нефтяных цен и становится определяющей уточнил Орешкин.
В то же время он высказал точку зрения, что ждать цены на нефть выше 50 долларов за баррель в скором времени не стоит. Необходимо ориентироваться на диапазон $40-60 за баррель в перспективе ближайших семи лет.
Замминистра финансов также считает, что таких макроэкономических проблем с институтами развития в России, как, например, в Бразилии, у страны нет.
Ситуация вокруг ВЭБа носит, скорее, микроэкономический характер отметил он и добавил, что ведомство ожидает снижения оттока капитала из страны в следующем году: он должен составить меньшую сумму, чем прогнозные $60 млрд.