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Минфин не видит причин для курса доллара в 100 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минфин не видит причин для курса доллара в 100 рублей

13 декабря 2015, 12:40ЭкономикаMaurice
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