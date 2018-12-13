ФСБ и долг в 70 млн: ООО УК «ТС» в Нижнем Тагиле находится в стадии банкротства

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от «Тагилэнерго» с просьбой признать банкротом УК «ТС». Заявление принято к рассмотрению и возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Также в материалы дела Управлением ФСБ России по Свердловской области предоставлены сведения об отсутствии у должника лицензии на работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

В суд предоставлена справка о задолженности ответчика по услугам истца за период с 01.01.2014 по 27.08.2018 г.г. Ответчик наличие задолженности подтвердил.

В суде установлено, что в течении расчетного периода ответчик частично гасил задолженность, однако она продолжала увеличиваться из-за неполного погашения, накапливающихся процентов неустойки.

Суд постановил признать требование «Тагилэнерго» обоснованным, начать в отношении УК «ТС» процедуру банкротства, утвердить временного управляющего. А также включить требование кредитора в реестр требований кредиторов должника в размере 61,9 млн руб. основного долга, 9,1 млн руб. процентов , 30 тыс. руб. неустойки и 142 тыс. руб. госпошлины.

Судебное заседание о рассмотрении дела о банкротстве назначено на 9 января 2019 года.

Телефонные номера ООО Управляющая компания «ТС» в настоящий момент отключены. По сотовому телефону, указанному в системе СПАРК, редакции TagilCity.ru ответил мужчина, сообщивший, что не имеет никакого отношения к организации.