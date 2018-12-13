Не хватило денег: замена лифтов не может быть завершена в Свердловской области
Сегодня, 20:52ЭкономикаФото: pixabay.com
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До 20 февраля 2020 года в Свердловской области должно быть заменено три тысячи лифтов, однако в бюджете не хватает средств на их замену.
В регионе нехватка денег на замену лифтов. Об этом рассказал глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов. В 2018 году запланирован ремонт 515 лифтов. Две тысячи лифтов нужно заменить в столице Урала. Из них 830 подлежащих замене лифтов расположены в домах, где средства за капремонт собираются на счете регионального оператора.
По мнению главы Фонда, для выполнения работ необходима отдельная госпрограмма, сообщает «Правда УрФО».
В программе энергосбережения не включены расходы на лифты, а раньше мы их включали, добавил председатель комитета по инфраструктуре Заксобрания Валентин Лаппо.
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