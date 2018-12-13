Не хватило денег: замена лифтов не может быть завершена в Свердловской области

В регионе нехватка денег на замену лифтов. Об этом рассказал глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов. В 2018 году запланирован ремонт 515 лифтов. Две тысячи лифтов нужно заменить в столице Урала. Из них 830 подлежащих замене лифтов расположены в домах, где средства за капремонт собираются на счете регионального оператора.