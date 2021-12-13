ФСБ нагрянула с проверкой к замначальника областного ГИБДД в Екатеринбурге

ФСБ нагрянула с проверкой к замначальника областного ГИБДД в Екатеринбурге
ФСБ нагрянула с проверкой к замначальника областного ГИБДД в Екатеринбурге
Сегодня, 17:43ЭкономикаФото: 1MI
Сотрудники ФСБ и ОБЭП нагрянули с проверкой в МРЭО в Екатеринбурге к замначальника областной автоинспекции полковнику Игорю Заховаеву. Он подозревается в коррупции.

Проверка по поводу «крышевания» автошкол проводилась по инициативе из Москвы. После того как Заховаев возглавил МРЭО, жалобы местных жителей на нарушения при сдаче на права увеличились в несколько раз, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.

В редакции добавили, что к ним с такими проблемами также обращались екатеринбуржы. Им не разрешали сдать экзамен на автомобиле, на котором они обучались, хотя ученики имеют на это право.

Напомним, в сентябре по делу о коррупции в Екатеринбурге были задержаны и помещены под стражу замначальника отдела полиции и бывший оперуполномоченный.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ГИБДДкоррупцияФСБавтошколаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы