ФСБ нагрянула с проверкой к замначальника областного ГИБДД в Екатеринбурге

Проверка по поводу «крышевания» автошкол проводилась по инициативе из Москвы. После того как Заховаев возглавил МРЭО, жалобы местных жителей на нарушения при сдаче на права увеличились в несколько раз, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.
В редакции добавили, что к ним с такими проблемами также обращались екатеринбуржы. Им не разрешали сдать экзамен на автомобиле, на котором они обучались, хотя ученики имеют на это право.
Напомним, в сентябре по делу о коррупции в Екатеринбурге были задержаны и помещены под стражу замначальника отдела полиции и бывший оперуполномоченный.