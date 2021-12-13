ФСБ нагрянула с проверкой к замначальника областного ГИБДД в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ и ОБЭП нагрянули с проверкой в МРЭО в Екатеринбурге к замначальника областной автоинспекции полковнику Игорю Заховаеву. Он подозревается в коррупции.

Проверка по поводу «крышевания» автошкол проводилась по инициативе из Москвы. После того как Заховаев возглавил МРЭО, жалобы местных жителей на нарушения при сдаче на права увеличились в несколько раз, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера. В редакции добавили, что к ним с такими проблемами также обращались екатеринбуржы. Им не разрешали сдать экзамен на автомобиле, на котором они обучались, хотя ученики имеют на это право. Напомним, в сентябре по делу о коррупции в Екатеринбурге были задержаны и помещены под стражу замначальника отдела полиции и бывший оперуполномоченный. По делу о коррупции задержан замначальника отдела полиции в Екатеринбурге

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