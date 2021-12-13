Отменить или смягчить систему QR-кодов просят предприниматели Евгения Куйвашева

По мнению предпринимателей, система кодов эффективна только для привлечения людей на вакцинацию. Однако торговые центры, магазины и общепит при этом теряют выручку. Длительные ограничения могут стать причиной для закрытия многих предприятий, пишет Znak.
В заявлении также сказано, что применение QR-кодов в отношении ТЦ и других общественных мест не поможет быстро нарастить темпы вакцинации. В союзе предпринимателей считают, что нужно соблюдать принцип единообразия при определении отраслей, где обязательно вводить QR-коды.
По словам депутата Заксобрания Свердловской области, учредителя ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат» Владимира Смирнова, работа торговых центров парализована и ему неясно, как будет выполняться тогда прогноз минфина по увеличению на 42% налогов на прибыль и НДФЛ на 12,8%.
Предприниматели также предлагают губернатору принять меры для поддержки компаний, создать группу для обсуждения экономического риска.