Отменить или смягчить систему QR-кодов просят предприниматели Евгения Куйвашева

Отменить или смягчить систему QR-кодов просят предприниматели Евгения Куйвашева
Отменить или смягчить систему QR-кодов просят предприниматели Евгения Куйвашева
Сегодня, 12:21ЭкономикаФото: 1MI
Об отмене или смягчении условий по QR-кода попросил областной Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области. Бизнесмены направили письмо губернатору Евгению Куйвашеву, где просят принять меры, так как многие компании могут закрыться.

По мнению предпринимателей, система кодов эффективна только для привлечения людей на вакцинацию. Однако торговые центры, магазины и общепит при этом теряют выручку. Длительные ограничения могут стать причиной для закрытия многих предприятий, пишет Znak.

В заявлении также сказано, что применение QR-кодов в отношении ТЦ и других общественных мест не поможет быстро нарастить темпы вакцинации. В союзе предпринимателей считают, что нужно соблюдать принцип единообразия при определении отраслей, где обязательно вводить QR-коды.

По словам депутата Заксобрания Свердловской области, учредителя ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат» Владимира Смирнова, работа торговых центров парализована и ему неясно, как будет выполняться тогда прогноз минфина по увеличению на 42% налогов на прибыль и НДФЛ на 12,8%.

Предприниматели также предлагают губернатору принять меры для поддержки компаний, создать группу для обсуждения экономического риска.

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Свердловская областьЕвгений КуйвашевбизнесQR-код
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