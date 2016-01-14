Украина расширит список запрещенных к ввозу российских товаров

Я поручил министерству экономики пересмотреть список и расширить список товаров, которые должны попасть под контрмеры украинской стороны для защиты украинского внутреннего рынка от экономической агрессии РФ сказал Яценюк в среду на заседании правительства.

Россия с 1 января приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Такое решение власти РФ обосновали тем, что с нового года вступило в силу соглашение о ЗСТ между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме этого, РФ с 1 января распространила действие продовольственного эмбарго на Украину. Это предусмотрено постановлением правительства от 21 декабря 2015 года о распространении на Украину ответных экономических мер в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям.