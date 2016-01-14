В Свердловской области более трети проверенных детских товаров продавались с нарушениями

В ведомстве отмечают, что за минувший год были проведены проверки 148 предприятий торговли, которые занимаются реализацией детских товаров. В общей сложности специалисты Роспотребнадзора проинспектировали более 12 тыс. единиц товаров.

В ходе проверок проинспектировано 4 тыс. 476 единиц детских игр и игрушек. Реализация 1 тыс. 536 единиц товара на сумму 479,8 тыс. руб. осуществлялась с нарушениями, что составляет 34,3% (преимущественно китайского производства).

Также специалисты проверили 4 тыс. 578 единиц одежды, их которых 1 тыс. 473 единицы на сумму 699,9 тыс. руб. продавались с нарушениями, что составляет 32,2%. Из 773 единиц проинспектированной обуви выявлены нарушения при реализации 325 единиц товара на сумму 337,3 тыс. руб., что составляет 42% (также преимущественно китайского производства).