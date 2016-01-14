В Свердловской области сосчитают участки и грядки
В Свердловской области в 2016 году состоится сельскохозяйственная перепись.
Вся нормативная база для ее проведения в регионе есть, составлен календарный план мероприятия: учет пройдет с 1 июля по 15 августа. В ходе переписи обследуют свыше 460 тысяч объектов. Проводить учет будут 1136 специалистов.
Собранные сведения послужат основой для разработки стратегических решений по стимулированию импортозамещения продукции сельского хозяйства обозначил цели переписи губернатор Евгений Куйвашев.
Предварительные работы, кстати, начались еще в 2015 году. Как сообщает департамент информационной политики главы Среднего Урала, в сентябре 550 регистраторов уточняли сведения о хозяйствах свердловчан, живущих в городах и имеющих личные подсобные хозяйства. Было исследовано более 240 тысяч земельных участков в городах и около 450 тысяч участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.