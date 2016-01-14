В Свердловской области сосчитают участки и грядки

Вся нормативная база для ее проведения в регионе есть, составлен календарный план мероприятия: учет пройдет с 1 июля по 15 августа. В ходе переписи обследуют свыше 460 тысяч объектов. Проводить учет будут 1136 специалистов.

Предварительные работы, кстати, начались еще в 2015 году. Как сообщает департамент информационной политики главы Среднего Урала, в сентябре 550 регистраторов уточняли сведения о хозяйствах свердловчан, живущих в городах и имеющих личные подсобные хозяйства. Было исследовано более 240 тысяч земельных участков в городах и около 450 тысяч участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.