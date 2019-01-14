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Три детских учреждения Екатеринбурга получат 826 тысяч на техническое оснащение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три детских учреждения Екатеринбурга получат 826 тысяч на техническое оснащение

Сегодня, 20:04ЭкономикаФото: pixabay.com
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