Три детских учреждения Екатеринбурга получат 826 тысяч на техническое оснащение
Сегодня, 20:04ЭкономикаФото: pixabay.com
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Байкаловский ЦДЮ «Созвездие» получит 186 тысяч рублей для техоснащения образовательного процесса, по 320 тысяч рублей достанутся детсадам Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Денежные средства, полученные «Созвездием», будут задействованы для покупки наборов для робототехники, электроприборов, мебели и хозинвентаря.
Детсады получат средства на техоснащение. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, информирует «Областная газета».
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