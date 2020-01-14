Мэрия заключила контракт с подрядчиком на строительство моста через Тагильский пруд
14 января в Нижнем Тагиле Служба заказчика городского хозяйства подписала с ООО «АльмакорГрупп» контракт на строительство моста через Нижнетагильский пруд, сообщает пресс-служба мэрии.
Торжественное подписание расширенного соглашения состоится через три недели. В настоящее время началась подготовительная работа, предшествующая старту фактического возведения моста.
Мы незамедлительно приступили к формированию рабочего процесса. В течение ближайших трех недель специалисты СЗГХ вместе с подрядчиком должны составить и представить графики производства работ на утверждение, решить другие организационные вопросы,отметил глава города Владислав Пинаев.
Также мэр отметил, что контракту, по которому будут возводить мост, присвоен «красивый» номер — 100.
Напомним, мост через Нижнетагильский пруд длиной 400 метров планируется построить к 300-летию города. Финансирование проекта осуществляется из регионального и муниципального бюджетов. Общая сумма контракта — четыре миллиарда рублей. Миллиард рублей в проект вложил ЕВРАЗ.
Проект моста был разработан ОАО «Уралгипротранс». В июле 2019 года был объявлен первый конкурс по поиску подрядчика. Владислав Пинаев хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путем запроса предложений, но никто не заявился на строительство моста. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика. Жалобу на проведение аукциона подал «Уралстроймонтаж». Сумма банковских гарантий была снижена, однако в мэрии Нижнего Тагила пояснили, что сделано это было лишь с целью смягчения условий для потенциальных подрядчиков.
В конце декабря подрядчиком на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд стала московская компания «АльмакорГрупп». Организация предложила выполнить работы за 3,8 миллиарда рублей.