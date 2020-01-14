Мэрия заключила контракт с подрядчиком на строительство моста через Тагильский пруд

Проект моста был разработан ОАО «Уралгипротранс». В июле 2019 года был объявлен первый конкурс по поиску подрядчика. Владислав Пинаев хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путем запроса предложений, но никто не заявился на строительство моста. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика. Жалобу на проведение аукциона подал «Уралстроймонтаж». Сумма банковских гарантий была снижена, однако в мэрии Нижнего Тагила пояснили, что сделано это было лишь с целью смягчения условий для потенциальных подрядчиков.