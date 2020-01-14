Топ-10 крупных дел Свердловского арбитражного суда за 2019 год

Минувший год отметился сотнями громких судебных тяжб: банкротства и долги поставщикам, просроченные выплаты по кредитам и неоплаченные услуги. По некоторым делам размеры основных задолженностей оказались в разы ниже итоговых сумм, взыскиваемых с ответчиков, — из-за больших пеней или процентов за пользование денежными средствами. Из-за этой особенности какие-то дела могли не попасть в подборку.

Кто-то из ответчиков подавал апелляции, часть из них еще будет рассматриваться в 2020 году. Решение суда по таким делам в силу еще не вступило, однако мы посчитали нужным их упомянуть из-за многомиллионных требований.

1 место. Спорные долги УВЗ за теплоэнергию на 705 млн рублей

Фото: uralvagonzavod.ru

Одним из крупнейших споров минувшего года стал иск энергетиков к тагильскому предприятию. МУП «Горэнерго» потребовало взыскать с НПК «Уралвагонзавод» долг за тепловую энергию за период июль–август 2017 года, январь–сентябрь 2018 года в размере 705,3 млн рублей. Арбитражный суд удовлетворил требования истца, однако в законную силу решение суда пока не вступило: оборонное предприятие подало апелляцию, которая будет рассмотрена в начале 2020 года.

2 место. 458,2 млн рублей долга по аренде

Фото: pixabay.com

Управляющая компания «Главсредуралстрой» арендовала у «Росимущества» земельный участок в Свердловской области, однако плату за это не вносила. В итоге перед государством у фирмы накопился долг по арендной плате в размере 132,4 млн рублей, а также он дополнился пенями в размере 325,8 млн рублей. Ответчик подал апелляцию, которая была рассмотрена 13 января 2020 года, результаты рассмотрения на данный момент еще неизвестны.

3 место. Спорная сталь на 313 млн рублей

Особенности марки стали, поставленной «Челябинским трубопрокатным заводом» по договору с ООО «Спец-Альянс», стали причинами разногласий на 313 млн рублей. В качестве поручителя за покупателя выступило ООО «Больверк», к которому поставщиком и был подан иск о взыскании 258 млн за товар и 55 млн в качестве неустойки. Ответчик заявлял, что ему была поставлена продукция не надлежащего качества и не соответствующая требованиям ГОСТа.

Фото: pixabay.com

В материалах дела сообщается, что сталь, из которой изготавливался товар, по условиям договора поставки производилась по ТУ. При этом в сертификате качества также указывается сталь марки 17Г1С-У, которая изготавливается по ТУ, а не по ГОСТу. Суд установил, что нарушений в качестве поставленного товара нет. Поставленный товар был надлежащим образом принят покупателем, а поставщик не был уведомлен о выявленных нарушениях качества товара ни покупателем, ни поручителем. После изучения материалов дела арбитражный суд принял решение полностью удовлетворить требования истца.

4 место. 294 млн рублей с предприятия «РУСАЛ» за негативное воздействие на окружающую среду

Предприятие в Краснотурьинске, входящее в состав объединенной компании «РУСАЛ», заплатит почти 294 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. С иском к «Богословскому алюминиевому заводу» (филиал «Сибирско-Уральской Алюминиевой компании») обратилось Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Фото: ru.wikipedia.org

В 2013 году в ходе плановой выездной проверки, проведённой в отношении ОАО «СУАЛ» надзорным органом в отношении филиала ОАО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», выявлено несанкционированное размещение отходов солей на открытом складе бокситов. В материалах суда сообщается, что старший инспектор выдал предписание на перерасчет платы за негативное воздействие за сверхлимитное размещение содосульфатной смеси. В 2015 году предприятие добровольно выплатило назначенный административный штраф.

Однако после еще двух проверок и предписаний предприятие не произвело оплату за негативное воздействие на окружающую среду. В 2015 году на претензию от ведомства предприятие также не отреагировало, после чего чиновники обратились в арбитражный суд. В итоге в 2019 году арбитражный суд постановил взыскать с филиала ОАО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» 294 млн рублей задолженности и еще 200 тысяч рублей госпошлины.

5 место. Оборудование на 250 млн рублей

Спор о поставке товара возник между ООО «Нефтегазмонтажавтоматика» и ООО ТД «Электротехмонтаж». Торговый дом, который предоставил «НТМА» оборудование, получил лишь частичную оплату, задолженность перед поставщиком составила почти 250 млн рублей. Ответчик в процессе судебных заседаний заявлял, что товар по накладным на спорную сумму не получал, а человек, указанный в документах получателем, не был уполномочен получать товар.

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При этом суд установил, что этот человек являлся сотрудником предприятия и ему была выдана доверенность в том числе на право представлять интересы доверителя в связи с выполнением работ на объекте «Установка по производству полиэтилена «ЗапСиб2». В итоге решением арбитражного суда стало взыскать с ООО «Нефтегазмонтажавтоматика» в пользу ООО ТД «Электротехмонтаж» долг в сумме 249,5 млн рублей и 200 тысяч рублей госпошлины.

6 место. Долг и проценты по займу на 238,8 млн рублей

В 2017 году ООО «Прогтех» заключило с ООО «УДМ-ЭНЕРГЕТИКА» договор займа. По нему устанавливался размер займа — 20,35 млн рублей, а также ставка за использование денежных средств на уровне 8% годовых на дату возвращения займа. Ответчик использовал полученные денежные средства для приобретения отработанных катализаторов дожигания выхлопных газов автомобилей, для последующей их утилизации с целью извлечения драгоценных металлов платины и палладия.

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Однако кредитору не были возвращены деньги, поэтому он обратился в арбитражный суд Свердловской области. Он распорядился взыскать с должника ООО «Прогтех» 215,6 млн рублей долга и проценты за пользование займом в размере 23,2 млн рублей.

7 место. Неоплаченная поставка на 224,5 млн рублей

Еще одним крупным иском минувшего года стало требование 224,5 млн рублей ООО «Генерация нефтегазовое оборудование» с «Буланашского машиностроительного завода». В 2016 году ответчик заключил договор на поставку товара с ООО «Генерация нефтегазовое оборудование». Товар, поставленный заводу в 2016 году, на момент подачи иска оплачен не был.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, постановил взыскать требуемую сумму с ответчика. Апелляция, поданная «БМЗ», была отклонена.

8 место. 203,2 млн рублей долга за рефинансирование кредита

Арбитражный суд региона обязал ЗАО «Т-Медика», зарегистрированное в Армении, выплатить 203,2 млн рублей за просроченный кредит ООО «Медицинская компания ЮНИКС». В 2018 году эта организация заключила кредитный договор с ПАО «Сбербанк» для погашения другого кредита в банке «Фора-банк».

Для рефинансирования медицинской компании потребовались 204,7 млн рублей. ЗАО «Т-Медика» в этой сделке выступило поручителем. Заемщик в установленные договором сроки не вернул деньги банку, поэтому кредитор потребовал выплату средств с поручителя в судебном порядке. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца.

9 место. Долги ВГОКа за электричество на 204,5 млн рублей

Более 204,5 млн рублей присуждены в 2019 году с банкротящегося ВГОКа из Нижнего Тагила в пользу «Энергосбыт Плюс» за поставленную электроэнергию и пени. По договору от 2017 года энергетики поставляли предприятию электроэнергию. На момент подачи иска перед поставщиком образовалась задолженность в виде 189,8 млн рублей, а также пеней на 14,7 млн рублей.

Под наблюдением: как ВГОК рассчитывается с долгами

Суд распорядился взыскать задолженность и пени в пользу истца в полном объеме, однако ВГОК подал апелляцию, которая будет рассмотрена в начале 2020 года.

10 место. 189 млн рублей в пользу «МРСК Урала»