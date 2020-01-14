В 2019 году российские банки одобрили только 40% заявок на кредит

Наименьшее число одобренных кредитов зафиксировано в конце года, тогда чаще всего берут ссуды. В декабре доля одобренных кредитов сократилась до 32%. Показатель достиг минимального значения 2017 года. При этом в 2018 году средний уровень положительного ответа на кредитные заявки составлял 41%.