В 2019 году российские банки одобрили только 40% заявок на кредит
Сегодня, 13:08ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В прошлом году банки одобрили только 39,6% от общего числа заявок на кредит, сообщает РБК со ссылкой на данные НБКИ.
Наименьшее число одобренных кредитов зафиксировано в конце года, тогда чаще всего берут ссуды. В декабре доля одобренных кредитов сократилась до 32%. Показатель достиг минимального значения 2017 года. При этом в 2018 году средний уровень положительного ответа на кредитные заявки составлял 41%.
Наиболее охотно банки одобряют ипотечные кредиты. В 2019 году по ним одобрено 65,6% заявок. Уменьшилось число положительных решений по автокредитам, оно составило 43,5%. А число одобрений по кредитным картам и прочим кредитам составило 33,9%.
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