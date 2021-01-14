Свердловчанин в преддверии Нового года потратил 22 миллиона рублей на покупку пива

Свердловчанин в преддверии Нового года потратил 22 миллиона рублей на покупку пива

Сегодня, 17:55ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Свердловской области приобрел в Кушве пиво к новогоднему столу на общую сумму 22 миллиона рублей.

В чеке насчитывалось 175 тысяч позиций. Большая часть из них — это непастеризованное пиво разных марок. По предположению кассиров, покупатель мог взять такое количество алкоголя для крупного корпоратива, пишет E1.

Кроме того, в рейтинг попали жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Последний приобрел светлое нефильтрованное пиво и сигареты со вкусом яблока на 4,5 миллиона рублей. А екатеринбуржец оплатил дом стоимостью в четыре миллиона рублей.

Отмечается, что перед Новым годом уральцы покупали чаще всего конфеты, шоколад, подарочные наборы, колбасу, овощи, фрукты и мясо. В целом затрат перед Новым годом по области выросли на 25%, а обороты магазинов на 43%.

статистикапокупкаНовый годКушва
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