Помидоры подорожали почти на 14% с конца 2021 года в Свердловской области

Рост цен на продукты в Свердловской области продолжается. Больше всего с конца прошлого года в цене выросли овощи.

Так, с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года помидоры подорожали на 13,79% (до 172,21 руб/кг), огурцы выросли в цене на 9,34% (до 175,75 руб/кг), капуста — на 7,63% (до 49,91 руб/кг), морковь — на 5,58% (до 44,11 руб/кг), а репчатый лук — на 2,59% (до 28,52 руб/кг). Килограмм яблок обходился свердловчанам в среднем в 98 рублей (+3,18%), а бананов — в 83,7 рубля (+2,56%). Молоко, творог, сливочное масло и мясо также прибавили в цене около 1%. Из продуктов, которые учитывает Свердловскстат, немного подешевели свекла, вермишель, чай, мука, курица и несколько других. Напомним, перед новым годом в Свердловской области подорожали продукты. Больше всего в цене поднялись овощи. Цены на продукты подскочили к новому году в Свердловской области

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