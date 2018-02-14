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7 отелей Екатеринбурга попали в «чёрный список» за завышение цен перед ЧМ-2018 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 отелей Екатеринбурга попали в «чёрный список» за завышение цен перед ЧМ-2018 (ФОТО)

14 февраля, 08:30Экономика
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