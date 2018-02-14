7 отелей Екатеринбурга попали в «чёрный список» за завышение цен перед ЧМ-2018 (ФОТО)

Ранее футбольные фанаты пожаловались на высокие расценки в отелях во многих городах. Некоторые компании повысили цены в 10 раз. В настоящее время проводится мониторинг расценок в городах. Если определённый представитель рынка гостиничных услуг займёт доминирующее положение среди конкурентов, ФАС сможет привлечь отельеров к ответственности, сообщает «Ростуризм».

В Екатеринбурге самая большая наценка по городу была зафиксирована в гостинице «Максим» - 485%. При нормативе в 3 650 рублей за номер, стоимость возросла до 21 320 рублей. В «Хаятт Ридженси» - 193%, в «Рамаде» - 6,4%, в «Live» - 98%. Также во «Дворце свадеб» превышение в 60%, а в «Гранд Холле» от 29 до 54%.