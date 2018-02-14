7 отелей Екатеринбурга попали в «чёрный список» за завышение цен перед ЧМ-2018 (ФОТО)
Ростуризм составил список отелей-нарушителей, которые на время чемпионата мира по футболу многократно завысили цены на свои услуги. Известно, что Екатеринбург вошёл в ТОП городов, где отельеры установили максимальные расценки.
По мнению представителей Ростуризма, подобные изменения цен, направленные на получение сверхприбыли, вредят политике государства, поскольку страна должна продвигаться за счёт доступности туристической сферы.
Ростуризм будет пополнять список нарушителей. По мнению экспертов, попадание в анти-рейтинг грозит имиджевыми потерями.
Ранее футбольные фанаты пожаловались на высокие расценки в отелях во многих городах. Некоторые компании повысили цены в 10 раз. В настоящее время проводится мониторинг расценок в городах. Если определённый представитель рынка гостиничных услуг займёт доминирующее положение среди конкурентов, ФАС сможет привлечь отельеров к ответственности, сообщает «Ростуризм».
В Екатеринбурге самая большая наценка по городу была зафиксирована в гостинице «Максим» - 485%. При нормативе в 3 650 рублей за номер, стоимость возросла до 21 320 рублей. В «Хаятт Ридженси» - 193%, в «Рамаде» - 6,4%, в «Live» - 98%. Также во «Дворце свадеб» превышение в 60%, а в «Гранд Холле» от 29 до 54%.
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