218 млн запланированы в бюджете Нижнего Тагила на ремонты образовательных учреждений
В бюджете Нижнего Тагила утверждены 218 млн рублей, которые в 2019 году будут расходоваться на капитальные и текущие ремонтные работы в учреждениях образования.
203 млн рублей будут потрачены на капитальные ремонты, из них 144 млн рублей – капитальные ремонты образовательных учреждений, в частности – ремонт кровель, спортивных залов, окон, фасадов, санузлов, ремонт полов и классов. 5 млн рублей выделено на разработку проектов и проектных изысканий.
Также ожидается поступление средств из областного бюджета на условиях софинанирования 50/50 для капитальных ремонтов загородных оздоровительных лагерей. Предварительно одобренная сумма – 39 млн рублей,пояснила глава Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
В Нижнем Тагиле на 2019 год готовится проект спортивной площадки Центра образования №1. В рамках областной программы по созданию новых мест пройдет ремонт в школе №72. Из бюджета Свердловской области на эти цели поступит порядка 57 млн рублей.
На укрепление материально-технической базы детсадов и загородных оздоровительных учреждений выделено 18,7 млн рублей. В рамках данных мероприятий планируем приобрести мягкий инвентарь, хозинвентарь, теневые навесы, а также на оснащение вновь вводимых мест в соответствии с современными требованиями,отметила Удинцева.