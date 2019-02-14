218 млн запланированы в бюджете Нижнего Тагила на ремонты образовательных учреждений

203 млн рублей будут потрачены на капитальные ремонты, из них 144 млн рублей – капитальные ремонты образовательных учреждений, в частности – ремонт кровель, спортивных залов, окон, фасадов, санузлов, ремонт полов и классов. 5 млн рублей выделено на разработку проектов и проектных изысканий.

Также ожидается поступление средств из областного бюджета на условиях софинанирования 50/50 для капитальных ремонтов загородных оздоровительных лагерей. Предварительно одобренная сумма – 39 млн рублей,пояснила глава Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

В Нижнем Тагиле на 2019 год готовится проект спортивной площадки Центра образования №1. В рамках областной программы по созданию новых мест пройдет ремонт в школе №72. Из бюджета Свердловской области на эти цели поступит порядка 57 млн рублей.

6 Николай Цуканов и Евгений Куйвашев посетили школу №34 на Руднике в Нижнем Тагиле Фото Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прибыли в Нижний Тагил. Первый объект, который посетили гости, – школа №34 в микрорайоне Рудник, где обучаются 249 учеников.